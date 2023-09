Municipio Roma VI: Celli, grazie agli operatori Ama e ai cittadini per pulizia alle Torri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ringrazia gli operatori di Ama, tutti i volontari e i cittadini che questa mattina, affiancati dall'assessora all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, dal direttore generale di Ama Alessandro Filippi e dal Municipio Roma VI, sono stati impegnati per pulire e ridare decoro in alcune strade di Torre Maura e Tor Bella Monaca. In una nota Celli afferma: "Con loro anche don Antonio Coluccia che continua senza sosta nella sua attività antimafia e di contrasto all'illegalità. È anche così che possiamo, giorno dopo giorno, prenderci cura del nostro territorio e lanciare un segnale vero alla criminalità. Per farlo dobbiamo essere uniti, più forti della legge della violenza e del malaffare. Le operazioni di oggi sono solo una parte degli interventi messi in campo che prevedono un'azione capillare per la sostituzione di tutti i cassonetti dei rifiuti e una pulizia puntuale. Non ci fermeremo, perché bisogna rialzare la testa, tenere alta la guardia ed agire con una concreta attività di riscatto e rigenerazione". (Com)