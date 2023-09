Italia-Lettonia: Tajani invia auguri a ministro Karins, continueremo lavoro insieme con amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inviato i propri auguri all'omologo lettone Krisjanis Karins dopo che ieri il Parlamento della Lettonia ha dato la fiducia al nuovo governo nazionale, guidato da Evika Siliņa. "Auguri di buon lavoro al nuovo ministro degli Esteri della Lettonia Krisjanis Karins. Continueremo a lavorare insieme con amicizia, per rafforzare le nostre relazioni bilaterali, per garantire la sicurezza nella regione baltica e difendere l'integrità territoriale in Ucraina", ha scritto Tajani su X (ex Twitter). (Res)