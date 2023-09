Nicaragua: Cidh esorta a cessare violazioni libertà religiosa e persecuzione Chiesa cattolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte interamericana dei diritti umani (Cidh) ha esortato lo Stato del Nicaragua a cessare le violazioni della libertà religiosa, porre fine alla persecuzione contro la Chiesa cattolica e liberare tutte le persone private ​​arbitrariamente della loro libertà. Lo si legge in un comunicato della Corte, organismo principale e autonomo dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa). La Cidh ha ricordato che al momento risultano otto sacerdoti privati ​​della libertà, l’ultimo dei quali è Osman José Amador, membro della diocesi di Estelíí, arrestato l’8 settembre per motivi che non si conoscono. L’organismo ha sottolineato che la persecuzione contro la Chiesa cattolica si sta aggravando in un contesto di chiusura dello spazio civico e democratico e ha fatto presente che la Convenzione americana sui diritti dell’uomo riconosce il diritto di tutte le persone alla libertà di coscienza e di religione.(Was)