Salario minimo: Droghei (Pd), grande mobilitazione a Roma, raccolta firme e banchetti

- Settembre sarà un mese "di grande mobilitazione del Pd Roma. Insieme al segretario Foschi, tutta la segreteria e i militanti saremo impegnati con 100 banchetti su temi importanti come salario minimo, sanità e scuola". Lo dichiara in una nota la consigliera del Pd alla Regione Lazio, Emanuela Droghei. "Questo weekend inizieremo dalla proposta della nostra segretaria nazionale Elly Schlein, e condivisa con le opposizioni, del salario minimo - prosegue -. Grazie al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che proprio ieri, durante l'assemblea di Confindustria, con le sue parole ha sottolineato come una retribuzione equa e la difesa dei salari sono la garanzia di una società democratica e che i nostri giovani vanno pagati di più altrimenti vanno all'estero. Il salario minimo deve essere prioritario per una Paese dove 3 milioni di persone sono povere anche se lavorano. Una misura necessaria perché, come ci ha ricordato il Presidente Mattarella, la tutela e la difesa del lavoro sono principi costituzionali imprescindibili". (Rer)