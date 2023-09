Giustizia: Costa (Az), FI non ritiri emendamenti su intercettazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana alla Camera si voteranno gli emendamenti sulle intercettazioni. "Non ritireremo certo i nostri. E auspico che anche gli altri non si pieghino alle pressioni". Lo dichiara Enrico Costa, deputato di Azione, che lancia un appello "alle forze realmente garantiste della maggioranza perché non si ripeta il copione - con i medesimi attori - del 2011, quando la riforma delle intercettazioni presentata da Berlusconi fu stoppata a pochi metri dal traguardo". "Abbiamo presentato emendamenti che rappresentano il massimo equilibrio tra principi costituzionali, e lo abbiamo fatto - prosegue - ad un decreto nato per sanare intercettazioni autorizzate in violazione della legge. Il decreto è alla Camera ed è questa la sede naturale in cui affrontare l'argomento. Il governo può esprimere pareri favorevoli o contrari, presentare proposte, ma non può stabilire (come è evidente stia accadendo) che sia un ramo del Parlamento - il Senato - ad occuparsi dei temi della Giustizia (dopo lo scippo dell'abuso d'ufficio), con la Camera a fare da spettatore. Queste ultime considerazioni dovrebbero essere fatte proprie dal Presidente della Commissione Giustizia della Camera", conclude Costa.(Rin)