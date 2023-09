Difesa: tenente colonnello Paglia ricevuto da Mattarella, grazie per riconoscenza a caduti e nostro operato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’incontro avvenuto con il presidente della Repubblica Mattarella sintetizza il suo messaggio scritto in occasione del trentennale della Battaglia del Checkpoint Pasta (2 luglio 2023). Agli uomini impegnati nell’operazione la Repubblica guarda con ammirazione e rispetto e il loro atto eroico rimane esempio per tutti coloro che servono in armi l’Italia. Con questi sentimenti, il Paese si stringe oggi ai familiari dei caduti e dei feriti con riconoscenza". Lo ha scritto il tenente colonnello Gianfranco Paglia sulla sua pagina Facebook. "Ancora una volta lo ringrazio perché, nonostante gli innumerevoli impegni, ha avuto il tempo per incontrarmi affinché potessi consegnare ricordi legati al trentennale. Un incontro semplice e pieno di significato perché rafforza in me ciò che significa essere soldato e cioè che indossando l’uniforme si è al servizio delle istituzioni senza dubbio alcuno. Ringrazio il presidente Mattarella per la riconoscenza infinita nei confronti dei caduti, dell’attenzione rivolta ai familiari e per la sua costante presenza autorevole anche attraverso un messaggio in cui si evidenzia che nessuno è solo”, ha concluso Paglia. (Res)