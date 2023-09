Roma: catturato latitante, era ricercato in Perù per diversi reati gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato catturato ieri pomeriggio dalla polizia un latitante peruviano di 35 anni. L'uomo era ricercato in Perù da questa estate, a seguito di un mandato di arresto dell'autorità giudiziaria di Lima, per diversi reati tra cui lesioni gravi a persone, detenzione di armi e organizzazione criminale, nonché delitti contro la vita. Il 35enne è stato fermato dai poliziotti nel corso dei controlli a Termini, dove stazionava abitualmente in assenza di dimora. Al momento la posizione del 35enne è al vaglio della giustizia italiana che dovrà valutare le procedure di rientro a Lima, la Capitale peruviana. (Rer)