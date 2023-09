Vaticano: Papa, comporre musica è una metafora della vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nel Palazzo Apostolico, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza i partecipanti al Christmas Contest 2023. A loro ha detto: "Comporre musica è una metafora della vita, in cui abbiamo bisogno sia di sintonizzarci armoniosamente con gli altri, con la società e con le sue leggi, sia di dare spazio all'originalità del modo di essere e di esprimersi di ognuno". Il Papa ha poi sottolineato che l'armonia e la creatività "non sono in contrasto: infatti la ricerca dell'armonia, che richiede impegno, dedizione e costanza, nella musica come nella vita, non umilia, ma libera l'unicità di ciascuno – ha continuato Francesco - offrendo all'artista gli strumenti per comunicarsi in modo comprensibile agli altri, così da diventare un dono costruttivo per la gioia di tutti". (Civ)