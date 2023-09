© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in vista delle prossime elezioni europee, ha nominato come referente del partito al Ppe, per la stesura del manifesto e nel coordinamento della campagna elettorale, la vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e responsabile del dipartimento Esteri, Deborah Bergamini. (Rin)