Vaticano: Papa, Salvo D'Acquisto testimonianza d'amore

- Questa mattina, in Piazza San Pietro, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza gli Ufficiali e i Militari dell'Arma dei Carabinieri. "Oggi siamo qui nel ricordo del Vice Brigadiere Salvo D'Acquisto, Servo di Dio ed Eroe della Patria – ha esordito Francesco - che pagò col sacrificio della vita il suo impegno nell'Arma dei Carabinieri e ottant'anni fa, il 23 settembre del 1943, si immolò per salvare degli ostaggi innocenti catturati dalle truppe naziste". Il Pontefice ha poi aggiunto: "Il sacrificio del Vice Brigadiere D'Acquisto rappresentano un monito di grande attualità: mentre viviamo un tempo inquinato dall'individualismo e dall'insofferenza nei confronti degli altri, oltre che dall'inasprimento di tante forme di violenza e di odio che vediamo nelle nostre città, la sua testimonianza ci consegna un messaggio carico della potenza dell'amore (Civ)