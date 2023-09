Viabilità: su A1 deviazione per lavori alla stazione di Cassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione di un portale segnaletico, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata. Pertanto, dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 settembre, la stazione di Cassino non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Roma. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia che in alternativa consiglia agli utenti di uscire alla stazione di Pontecorvo. (Com)