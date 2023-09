Lazio: 1,6 milioni dalla giunta regionale gestione associata servizi comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore al Personale, alla sicurezza urbana, alla polizia locale e agli enti locali, Luisa Regimenti, ha approvato la delibera contenente misure a sostegno dell'associazionismo comunale. Lo riferisce in una nota la Regione Lazio. Con il provvedimento vengono stanziati oltre un milione e 650 mila euro per l'esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata da parte delle Unioni dei Comuni e delle Comunità montane del Lazio. Approvato anche lo schema con i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse. (segue) (Com)