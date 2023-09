© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Promuovere la gestione associata delle funzioni significa ottimizzare le risorse e rafforzare l'efficienza dei servizi verso i cittadini e i territori, in particolare dove risultino carenti di fondi e infrastrutture - spiega Regimenti -. Una forma di azione congiunta tra enti locali che intendiamo promuovere e sostenere, in linea con quanto già previsto dalle legislazioni nazionale e regionale". (Com)