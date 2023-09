Usa: Biden a New York il 19 e 20 settembre per Assemblea Onu e incontri bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlerà alla 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite martedì 19 settembre, un discorso che sarà in parte dedicato alla guerra in Ucraina. Lo ha annunciato ieri sera in una conferenza stampa il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan. Nella stessa giornata di martedì Biden incontrerà il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e i presidenti dei cinque Paesi dell’Asia centrale: Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. In serata il presidente statunitense ospiterà anche il tradizionale ricevimento con i leader mondiali. Mercoledì 20 settembre, Biden avrà un colloquio bilaterale con l’omologo del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. Sempre nella giornata di mercoledì vedrà il primo ministro d’Israele, Benjamin Netanyahu. Biden tornerà quindi a Washington per ospitare giovedì 21 settembre il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, alla Casa Bianca.(Was)