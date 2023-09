Ucraina: discorso Biden all’Assemblea generale si concentrerà sulla Carta delle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dedicherà alla guerra in Ucraina una parte importante del suo discorso alla 78ma sessione dell’Assemblea generale dell’Onu, martedì 19 settembre. Lo ha annunciato ieri sera in una conferenza stampa il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, precisando che il leader della Casa Bianca si soffermerà sul fatto che la Carta delle Nazioni Unite ha come principio fondamentale che i Paesi non possono attaccare i loro vicini e sottrarre territori con la forza. Sullivan ha sottolineato che l’enfasi sulla Carta dell’Onu è stata posta anche nella recente dichiarazione conclusiva del vertice del leader del G20, la scorsa settimana a Nuova Delhi, in India. Il consigliere per la Sicurezza nazionale ha aggiunto che è in arrivo un altro pacchetto di aiuti per Kiev, per sostenere la controffensiva contro la Russia.(Was)