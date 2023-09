Migranti: Tajani, serve sostegno Ue e Onu, ripristinare missione Sophia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza immigrazione non si può affrontare senza il forte sostegno dell’Ue e - vista la situazione in Africa, Afghanistan e Siria - anche delle Nazioni Unite. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani a Sulmona, L'Aquila. “Penso a qualcosa che assomigli alla missione Sophia con la presenza di navi europee nel mar Mediterraneo che blocchi le partenze”, ha spiegato. “Dobbiamo cominciare a pensare a centri di trattenimento per coloro che entrano in Italia in maniera illegale” ma “servono accordi con i Paesi di origine”, ha concluso il vicepremier. (Rin)