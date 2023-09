Vaticano: Papa ai Carabinieri, siete chiamati a rendere più umana la società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voi Carabinieri siete chiamati non solo a 'fare il vostro dovere', applicando regolamenti e procedure, ma a rendere più giusta e umana la società". Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in Udienza in Piazza San Pietro gli Ufficiali e i Militari dell'Arma. "Certo, tutto ciò richiede sacrificio e impegno, disciplina e disponibilità, senso di responsabilità e dedizione" ha evidenziato Francesco. Il Santo Padre ha aggiunto: "Non scoraggiatevi mai, non cedete alla tentazione di pensare che il male sia più forte, che al peggio non ci sia mai fine e che il vostro impegno sia inutile". (Civ)