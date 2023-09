Spagna: Podemos organizza oggi evento a Madrid per rivendicare presenza in futuro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unidas Podemos, partner di minoranza del governo spagnolo uscente di Pedro Sanchez, organizza oggi un evento a Madrid per definire la sua nuova tabella di marcia politica e rivendicare la sua necessaria presenza in un futuro esecutivo di coalizione "per avanzare nelle trasformazioni sociali in corso". Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", uno dei temi principali dell'evento sarà quello di difendere le "conquiste politiche" del partito durante i suoi nove anni di vita, come il suo ruolo nel portare alla mozione di sfiducia nel 2018 all'allora presidente del governo del Partito popolare (Pp), Mariano Rajoy, la sua spinta a formare il governo progressista nella scorsa legislatura e il dispiegamento di nuovi progressi femministi. Dopo le elezioni generali del 23 luglio e con un peso ridotto all'interno della piattaforma Sumar della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz (dove ha 5 seggi sui 31 nel gruppo parlamentare), Podemos si è concentrato sulla salvaguardia della propria autonomia politica e ha lasciato intendere che ci saranno situazioni in cui si dovrà applicare la "libertà di voto", come è successo in alcuni casi durante la precedente legislatura. (Spm)