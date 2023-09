Migranti: Foti (Fd'I), blocco partenze unica soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'immigrazione epocale a cui stiamo assistendo ci obbliga a misure straordinarie annunciate ieri dal presidente Meloni. Il blocco delle partenze resta l'unica soluzione: i fatti ci danno ragione, bisogna fermare la massa di immigrati illegali alla partenza, grazie a una missione Ue fatta in accordo con gli Stati del Nord Africa". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Già dal Consiglio dei ministri di lunedì, inoltre, saranno approvati nuovi provvedimenti: chi sbarca illegalmente sarà trattenuto in centri sorvegliati e senza requisiti sarà espulso. Fratelli d'Italia - prosegue - ribadisce gli impegni presi con gli elettori: legalità e contrasto all'immigrazione illegale. Servirà tempo, ma invertiremo la rotta di politiche immigrazionistiche volute dalla sinistra. Non abbiamo mai smesso di lavorare, sin dal nostro insediamento, per giungere a politiche mirate contro l'immigrazione irregolare, in accordo con l'Europa, a cui chiediamo chiarezza anche sui ricollocamenti", conclude Foti.(Rin)