Credito: Abi, prestiti a imprese e famiglie in calo del 3,3 per cento ad agosto

- I prestiti a imprese e famiglie ad agosto 2023 sono scesi del 3,3 per cento rispetto a un anno prima, mentre a luglio 2023 avevano registrato un calo del 2,2 per cento, quando i prestiti alle imprese erano diminuiti del 4,0 per cento e quelli alle famiglie dello 0,3 per cento. È quanto si legge nel rapporto mensile dell'Abi. "Il calo dei volumi di credito è coerente con il rallentamento della crescita economica, che deprime la domanda di prestiti. A luglio le banche operanti in Italia detenevano titoli di stato italiani per 375 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 372,8 miliardi detenuti a fine 2022", conclude (Rin)