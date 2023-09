Africa: Velastro (Cri) da oggi in Kenya, "gettare le basi per crescita sostenibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere lo sviluppo sociale e garantire un progresso sostenibile in Africa. Di tutto questo si parlerà alla Conferenza panafricana (Pac), che si svolgerà dal 16 al 19 settembre a Nairobi, in Kenya, alla quale parteciperà Rosario Valastro, presidente della Croce rossa italiana. Lo riferisce una nota stampa della Cri. "Gli incontri in programma forniranno moltissimi spunti, ne sono certo, e ci consentiranno di porre delle basi importanti per sviluppare un piano di investimento finalizzato alla crescita di questo continente. L'Africa – ha dichiarato Valastro – ha una popolazione di oltre un miliardo di abitanti ed affronta quotidianamente problematiche quali la diffusione di malattie, gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, i conflitti e la carestia, fenomeni che pongono serie urgenze umanitarie e che sono tra le principali cause del fenomeno migratorio. Questioni davanti alle quali solo uniti è possibile trovare la strada giusta per disegnare una strategia concreta ed efficace al miglioramento delle condizioni di vita delle persone. Saremo al fianco di tutti gli attori coinvolti, governi, imprese, società civile e partner internazionali, per elaborare un piano di intervento che sostenga la crescita di questo Paese". (Com)