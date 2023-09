Usa: il 19 settembre vertice tra Biden e gli omologhi dell’Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà gli omologhi dei cinque Paesi dell’Asia centrale – Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan – a New York martedì 19 settembre, a margine della 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato ieri sera in una conferenza stampa il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, sottolineando che sarà il primo vertice presidenziale C5+1. Il formato, infatti, è stato lanciato nel 2015, ma non si è ancora riunito al massimo livello. I leader, ha aggiunto il consigliere per la Sicurezza nazionale, discuteranno di una serie di questioni di comune interesse: sicurezza regionale, commercio e connettività, cambiamento climatico e riforme per migliorare la governance e lo stato di diritto. (Was)