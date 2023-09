© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno fa moriva assassinata Mahsa Amini "e oggi arriva la notizia dell'arresto del padre in occasione dell'anniversario dell'atroce delitto. Finiscano le atrocità del regime. Donna, vita, libertà: oggi sarò presente al Masha day a Roma". Lo scrive su X (ex Twitter) il consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare della segreteria nazionale di Azione, Alessio D'Amato. Lo riferisce una nota. (Com)