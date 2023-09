Pnrr: Fazzolari, pieno di criticità e di progetti inutili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo stati la seconda nazione in ordine di tempo a incassare la terza rata. In più la Commissione ci ha consentito di rimodulare il Pnrr, come avevamo chiesto fin dall’inizio. Era indispensabile farlo perché abbiamo ereditato un piano con grandi criticità, pieno anche di progetti inutili. Le difficoltà incontrate con la Commissione erano su questo”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Giovanbattista Fazzolari, in una intervista a “Libero” negando che l’Europa ci stia ricattando sul Pnrr. “Vorrei ricordare che dei 191 miliardi presi, 122 li dovremo restituire e questo limita gli spazi di manovra in legge di Bilancio, perché comunque incidono sui parametri di deficit e debito pubblici. Certo, chi governava allora ha potuto dire che portava in Italia un sacco di soldi", ha spiegato.(Rin)