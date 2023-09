Nepal: premier Dahal parte per New York per Assemblea Onu, poi visita in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, accompagnato da una delegazione, partirà oggi per New York, per partecipare alla 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il suo intervento all’Assemblea è in programma il 21 settembre. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri nepalese. A New York, si legge nella nota, Dahal, parteciperà anche a eventi collaterali. Tra l’altro, il 19 settembre sarà ospite di un ricevimento offerto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Dopo gli impegni nell’ambito dell’Onu Dahal si recherà in Cina. (segue) (Inn)