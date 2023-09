Nepal: premier Dahal parte per New York per Assemblea Onu, poi visita in Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati hanno suggerito di porre l’attenzione anche sul commercio di elettricità, sull’attuazione dei progetti della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri) e sulla controversa “carta standard” recentemente pubblicata da Pechino. Ieri sera si è svolto anche il Consiglio dei ministri, da cui è trapelato, come riporta il quotidiano “The Kathmandu Post”, che dovrebbero essere firmati sette-otto accordi e protocolli d'intesa, riguardanti la creazione di alcuni parchi agroindustriali di cui uno a Ghorka, la cooperazione nella pesca e nell’allevamento, la cooperazione culturale, la costruzione di corridoi stradali nord-sud, del tunnel Tokha-Chhahare e della linea di trasmissione transfrontaliera Rasuwa-Kerung. (Inn)