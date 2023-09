Lavoro: Fazzolari, alzare gli stipendi bassi è un obiettivo del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alzare gli stipendi bassi e combattere la povertà, garantendo redditi dignitosi, è un obiettivo del governo. Non siamo convinti che la strada migliore sia quella di stabilire per legge un salario minimo, ma su questo non facciamo battaglie ideologiche”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Giovanbattista Fazzolari, in una intervista a “Libero". Sul reddito di cittadinanza “sono convinto che sia stato giusto abolirlo” per chi è in grado di lavorare, ha meno di sessant’anni e non ha minori a carico. “Sulla nuova piattaforma Inps rivolta a questa platea ci sono a oggi più offerte di lavoro e percorsi formativi disponibili che iscritti, a testimonianza che esiste una alternativa all’assistenzialismo”, ha concluso.(Rin)