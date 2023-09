Migranti: Piantedosi, è l'ora della responsabilità, basta calcoli politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Piantedosi "l’opposizione più responsabile è consapevole della delicatezza della situazione e che la stessa non possa essere affrontata se non con soluzioni stabili e durature. Anche a costo di avere momenti difficili come questo. Sono quelle a cui stiamo lavorando e che, sono certo, ci porteranno al più presto a risultati meno urlati ma più solidi". E anticipa i temi che saranno al centro del Cdm di lunedì: "La discussione è in corso, ma vanno sicuramente rafforzati alcuni strumenti normativi per affrontare alcuni problemi legati all’immigrazione irregolare: i falsi minori non accompagnati, i cpr da aumentare, le norme per agevolare il rimpatrio di chi ha commesso reati. Si tratta comunque di azioni che possono e devono essere adottate nell’ambito di una cornice europea e nel rispetto della normativa internazionale. Lo stesso vale inevitabilmente per le iniziative finalizzate a bloccare le partenze da altri continenti". Sulle parole pronunciate dal ministro Roberto Calderoli secondo cui con Salvini al Viminale non ci sarebbe questa situazione, il ministro dell'Interno ha risposto: "Se me lo permette, su questo tema il tratto comune, la linea di congiunzione tra le due esperienze di governo sono proprio io. A quel tempo ebbi l’onore di collaborare con Salvini condividendo scelte importanti e decisive. Oggi, su uno scenario diverso e complesso, ho la responsabilità di contribuire ad una rinnovata stagione di contrasto ai traffici internazionali di esseri umani la cui organizzazione, nel frattempo, è cambiata e cresciuta. Sono più che convinto che la strada intrapresa ci porterà ai risultati attesi quanto prima". Infine, sui rapporti tra Italia e Francia, ha chiarito: "Nessuna guerra e ne ho avuto ieri ed oggi la riprova. Sono stato cercato dalla Commissaria europea Johansson e dal ministro dell’Interno francese Darmanin che, con toni assolutamente inediti, mi hanno rappresentato la loro preoccupazione. Per la prima volta li ho sentiti fermi sulla prioritaria esigenza di aiutarci a bloccare le partenze dalla Tunisia. Non era mai successo: finora le discussioni si erano sempre attestate sulla regolazione dei movimenti secondari". (Rin)