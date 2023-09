India: comitato esecutivo del Congresso si riunisce oggi e domani nel Telangana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, terrà la prima riunione del suo nuovo comitato esecutivo oggi e domani (16 e 17 settembre) a Hyderabad, nello Stato centro-meridionale del Telangana. La riunione si concluderà, nella serata di domani, con un raduno pubblico. Il Telangana andrà al voto prossimamente insieme ad altri quattro Stati – Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh e Mizoram – le cui legislature sono in scadenza (tra novembre e dicembre). Il Congresso è attualmente all’opposizione nello Stato, governato da Kalvakuntla Chandrashekar Rao, leader del Consiglio nazionale dell’India (Brs). Il Telangana è di recente istituzione (nato nel 2014, per distacco dall’Andhra Pradesh) e ha un’economia prevalentemente agricola, con le industrie e i servizi, soprattutto informatici, concentrati nell’area di Hyderabad. (segue) (Inn)