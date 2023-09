India: comitato esecutivo del Congresso si riunisce oggi e domani nel Telangana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Congresso, Mallikarjun Kharge, insediatosi lo scorso ottobre, ha formato il nuovo comitato solo il mese scorso. Ne fanno parte 39 membri, compreso Kharge, 18 invitati permanenti, 14 incaricati, nove invitati e tre membri d’ufficio. Tra i “titolari” della squadra ci sono Sonia, Rahul e Priyanka Gandhi, l’ex primo ministro Manmohan Singh e altri veterani, ma anche lo sfidante di Kharge alle elezioni per la presidenza, Shashi Tharoor, insieme ad altri esponenti della minoranza interna. Rahul Gandhi è stato protagonista negli ultimi mesi di un caso giudiziario: condannato a marzo per diffamazione a due anni di carcere, è stato destituito dalla carica di deputato, per essere reintegrato ad agosto dopo la sospensione della condanna da parte della Corte suprema. (segue) (Inn)