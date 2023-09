India: comitato esecutivo del Congresso si riunisce oggi e domani nel Telangana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana l’Alleanza ha avuto un buon debutto nelle elezioni suppletive per sette seggi assembleari in sei Stati, ottenendone quattro. Negli stessi giorni però il dibattito politico è stato segnato dalla questione del possibile cambiamento della denominazione ufficiale dell’India in Bharat, alimentato dall’uso del nome “indigeno” sia da parte della presidente della Repubblica, Droupadi Murmu, negli inviti per una cena in occasione del vertice dei leader del G20, sia dl primo ministro, Narendra Modi, che ha presieduto il summit di Nuova Delhi da una postazione indicata da una targhetta con la scritta Bharat. Dall’opposizione si sono levate critiche sulla possibile ridenominazione del Paese, che è stata messa in relazione anche con la nascita della nuova coalizione. (Inn)