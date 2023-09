Salute: Aeronautica, due trasporti sanitari urgenti in poche ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati effettuati ieri dai velivoli dell'Aeronautica militare due voli salva-vita a favore di un bambino e di un sessantenne. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'Aeronautica. Il primo volo urgente, richiesto dalla Prefettura di Bari e concluso poco prima delle 18:00 di ieri, venerdì 15 settembre, è stato effettuato con un elicottero HH139 appartenente al 15esimo Stormo di Cervia. L'aeromobile, in pronto intervento presso l'84esimo Centro Sar (Search and Rescue) di Gioia del Colle, è decollato per favorire in tempi rapidi il trasporto del bambino, di soli 18 mesi, da Barletta, dove era precedentemente ricoverato, all'Ospedale S. Vincenzo di Taormina. Il secondo volo urgente, richiesto dalla Prefettura di Perugia, è stato invece effettuato nella tarda serata di ieri, a favore di uomo di 66 anni in imminente pericolo di vita. L'uomo necessitava di essere trasferito dall'Ospedale di Perugia al Policlinico di Bari, pertanto un velivolo Falcon 50 dell'Aeronautica militare è stato attivato dalla Sala situazione di vertice dell'Aeronautica militare che ha immediatamente interessato il 31esimo Stormo di Ciampino, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. I trasporti sanitari d'urgenza, a favore della collettività, rientrano tra i compiti istituzionali svolti dall'Aeronautica Militare. (Com)