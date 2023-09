Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso con i maggiori addensamenti sui rilievi ed i settori occidentali; locali e temporanee aperture in serata, specie ad est. Precipitazioni deboli sparse già della prime ore del giorno su pianura sudoccidentale e Appennino, dalle ore centrali anche sull'alta pianura centro occidentale e le prime Prealpi; in spostamento verso est nel pomeriggio sera ma più isolate. Temperature minime in pianura tra 18°C e 21°C, massime tra 24°C e 28°C (Rem)