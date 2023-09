© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso nuvoloso sino al pomeriggio con nubi basse diffuse fino al mattino, in particolare su Pianura e primi rilievi, in dissoluzione dal pomeriggio; in serata poco nuvoloso con transito di velature. Precipitazioni assenti, salvo residue alla notte sui settori più occidentali o orientali della regione. Temperature minime in pianura intorno a 18°C, massime intorno a 27°C. (Com)