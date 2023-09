Afghanistan: arrestati 18 membri di un'Ong svizzera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità talebane dell'Afghanistan hanno arrestato 18 membri del personale di una organizzazione non governativa registrata in Svizzera - Missione di assistenza internazionale (Iam) -, tra cui uno straniero. Lo ha annunciato oggi la Iam, secondo cui il personale dell'ong è stato prelevato dal suo ufficio nella provincia di Ghor, nell'Afghanistan centrale, e portato nella capitale Kabul. "Al momento, non abbiamo informazioni sulla natura delle accuse contro il nostro personale e, pertanto, non siamo in grado di commentare o speculare su questa situazione in corso", ha affermato l'Ong. Le autorità talebane finora non hanno commentato l'accaduto. La Iam opera in Afghanistan dal 1966, quando ha iniziato a specializzarsi nella cura degli occhi, ma da allora si è ramificata anche in altri settori della sanità e dell'istruzione. Sul sito internet, l'Ong si descrive fondata sui valori cristiani, ma afferma che non fornisce aiuti in base al credo politico o religioso.(Res)