© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro a Evika Silina, nuovo primo ministro della Lettonia. Pronta a collaborare per rafforzare ulteriormente le relazioni tra le nostre Nazioni, in ambito bilaterale e nel quadro europeo". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul social X (ex Twitter). (Rin)