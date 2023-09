Migranti: Santanchè, Meloni ha chiarito, governo e Fd'I non hanno cambiato idea su tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le parole che il presidente Meloni ha usato ieri sera tolgono ogni dubbio, se mai ce ne fossero stati, su come il governo e Fd'I la pensano sull’immigrazione clandestina. Come tutti i provvedimenti che stiamo prendendo che hanno la volontà di affrontare e risolvere i problemi in maniera seria e strutturale e anche oggi lo abbiamo dimostrato. Avanti a testa alta per il bene dell’Italia”. Lo dichiara la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)