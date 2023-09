Russia-Usa: ministero Esteri di Mosca, sentenza Klyushin è politicamente motivata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca ritiene che la sentenza del tribunale statunitense sul caso del cittadino russo Vladislav Klyushin “sia politicamente motivata e inverosimile”. E’ quanto riferito da fonti del ministero degli Esteri russo all’agenzia “Ria Novosti”. "Valutiamo come dettata da motivi politici la recente decisione del tribunale di Boston di condannare il cittadino russo Vladislav Klyushin, giudicato colpevole di frode informatica da una giuria nel febbraio di quest'anno, a nove anni di prigione e un risarcimento multimilionario ", ha fatto sapere il ministero. Secondo il dicastero russo, inoltre, le accuse sono state “inventate”. Lo scorso febbraio il fondatore della società informatica M13 è stato estradato dalla Svizzera, dove era detenuto dal 2021, negli Stati Uniti. Klyushin è stato accusato dalle autorità statunitensi di insider trading di titoli sulla base di informazioni rubate e non pubbliche, con la partecipazione di diversi complici. La società di Mosca M-13 è nota per aver sviluppato in passato il sistema di monitoraggio dei media “Katyusha” per l'amministrazione presidenziale russa. La sentenza di condanna a 9 anni di reclusione e ad un risarcimento di oltre 34 milioni di dollari è stata emessa lo scorso 7 settembre dalla Corte federale di Boston.(Rum)