Università: Bernini, 65 mila posti letto da convertire per studenti

21 luglio 2021

- "A maggio, abbiamo avviato, in collaborazione con molti sindaci, un censimento degli immobili, pubblici e privati non utilizzati, che possano essere convertiti in alloggi dedicati a studentesse e studenti: su 80 mila posti censiti, stimiamo che ce ne siano 65 mila utilizzabili". Lo scrive su X (ex Twitter) la ministra dell'Università Anna Maria Bernini rilanciando la sua intervista al "Corriere della Sera". "Il prossimo passo - prosegue - è una Cabina di regia a palazzo Chigi in cui anche altri ministeri mettano a disposizione competenze per consentire di rendere quei posti fruibili e abitabili il prima possibile. Investire nella formazione, nelle studentesse e negli studenti significa investire nel loro futuro, investire nel nostro Paese", conclude la ministra ricordando che nella scorsa legge di Bilancio è stato stanziato "quasi un miliardo per alloggi e borse di studio". (Rin)