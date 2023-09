Salario minimo: Foschi (Pd), da oggi a Roma cento banchetti per la raccolta firme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati avviati stamattina a Roma i 100 banchetti per la raccolta delle firme sul salario minimo. Lo riferisce in una nota il segretario del Pd di Roma, Enzo Foschi. "La proposta della nostra segretaria nazionale Schlein - spiega Foschi -, condivisa con le opposizioni, ha già superato le 400 mila firme a conferma che anche i cittadini la considerano importante e prioritaria. Purtroppo il governo di destra, che sembra non aver a cuore chi è in difficoltà, non è dello stesso avviso. Ma attraverso una partecipazione popolare sarà costretto a cambiare idea. Questa mattina - conclude Foschi - sarò insieme alle centinaia di militanti impegnati nei nostri banchetti per la raccolta firme. Il Pd Roma torna nelle strade e nelle piazze della città al fianco delle cittadine e cittadini". (Com)