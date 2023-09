Laos: presidente Thongloun Sisoulith conclude oggi visita a Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Laos, Thongloun Sisoulith, conclude oggi una visita di Stato a Cuba (12-16 dicembre, dove ha partecipato al vertice dei leader del G77+Cina e incontrato l’omologo cubano, Miguel Diaz-Canel Bermudez, e il primo ministro Manuel Marrero. Il leader laotiano, come riferisce l’agenzia di stampa “Lao News Agency”, è intervenuto al vertice ieri, nel Centro congressi internazionale dell’Avana, e ha affermato che Vientiane attribuisce grande importanza al raggruppamento per il suo ruolo cruciale nel dare voce ai Paesi del sud del mondo. Il leader si è soffermato in particolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica, nonché sulla formazione delle risorse umane. (segue) (Fim)