Laos: presidente Thongloun Sisoulith conclude oggi visita a Cuba (2)

- A suo parere, inoltre, dovrebbe essere promossa la riforma dell’architettura finanziaria internazionale e i Paesi sviluppati dovrebbero essere sollecitati a mantenere i loro impegni verso quelli in via di sviluppo. Infine, dovrebbero essere revocate le sanzioni statunitensi contro Cuba. I colloqui con Diaz-Canel e Marrero si sono svolti il 13 settembre e hanno riguardato il rafforzamento delle relazioni in diversi settori, tra cui l’agricoltura, la sanità, lo sport, la politica, l’economia e il commercio. Marrero ha invitato il Laos a partecipare alla 39ma edizione della Fiera internazionale dell’Avana che si terrà nel prossimo novembre. (Fim)