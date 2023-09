Ucraina: “Axios”, Usa non annunceranno invio di missili Atacms durante visita di Zelensky a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden non intende annunciare la fornitura di missili Atacms a Kiev in occasione della visita a Washington del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in programma per giovedì prossimo. Una fonte anonima ha riferito al portale di informazione “Axios” che le autorità di Kiev hanno discusso questa possibilità durante la recente visita in Ucraina del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, la scorsa settimana. Al momento, secondo la fonte, la possibile fornitura di missili Atacms all’Ucraina è ancora “oggetto di discussione” all’interno del governo federale. (Was)