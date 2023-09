Business news: Serbia, stipendio medio a giugno di 730 euro e inflazione su base annua al 13,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio medio netto in Serbia a giugno ammontava a 85.539 dinari (circa 730 euro). Lo ha annunciato oggi l'Istituto di statistica della Repubblica (Rzs), secondo cui rispetto al mese precedente, il salario medio sia lordo che netto è stato inferiore dello 0,8 per cento in termini nominali e dell'1,5 per cento in termini reali rispetto al mese precedente. Rispetto allo stesso mese del 2022, lo stipendio medio lordo e lo stipendio medio netto sono risultati essere invece in termini nominali più alti del 15,1 per cento in termini reali dell'1,2 per cento. Sempre secondo lo stesso Istituto, il tasso di inflazione annuo nel giugno 2023, misurato dall'indice dei prezzi al consumo, è stato del 13,7 per cento, mentre la crescita reale del prodotto interno lordo nel secondo trimestre del 2023, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è stata dell'1,7 per cento. (Seb)