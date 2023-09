Business news: "Les Echos", Kunze-Concewitz lascia guida Campari dopo averlo "profondamente trasformato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Campari Robert Kunze-Concewitz, conosciuto come il "Papa dello spritz", lascia la guida del gruppo dopo averlo "profondamente trasformato". Lo scrive il quotidiano "Les Echos", ricordando che il dirigente ha mantenuto l'incarico per 16 anni. In questo periodo, Kunze-Concewitz ha effettuato 27 operazioni di crescita esterne per un investimento complessivo di 3 miliardi di euro. Il suo più importante successo consiste nell'aver portato lo spritz al di fuori dei confini italiani, con la conseguente "esplosione" delle vendite di Aperol e del prosecco Riccadonna, marchi del gruppo Campari. Kunze-Concewitz sarà sostituito da Matteo Fantacchiotti, attuale direttore marketing della zona Asia-Pacifico, ma resterà nell'azienda con l'incarico di direttore non operativo. (Frp)