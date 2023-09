Business news: Eurostat, produzione industriale Ue in calo a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale destagionalizzata è diminuita dell'1,1 per cento sia nell'area dell'euro che nell'Ue nel mese di luglio rispetto allo scorso giugno. Lo si apprende da stime di Eurostat. A giugno, la produzione industriale era aumentata, su base mensile, dello 0,4 per cento in entrambe le aree. Su base annuale, invece, i dati mostrano un calo del 2,2 per cento in eurozona e del 2,4 per cento in Ue. A luglio, in area euro, la produzione di beni strumentali è diminuita del 2,7 per cento e quella di beni di consumo durevoli del 2,2 per cento, mentre la produzione di beni intermedi è cresciuta dello 0,2 per cento, quella di beni di consumo non durevoli dello 0,4 per cento e quella di energia dell'1,6 per cento. In Ue, invece, la produzione di beni strumentali è diminuita del 2,4 per cento, quella di beni di consumo durevoli dell'1,9 per cento e quella di beni di consumo non durevoli dello 0,8 per cento, mentre la produzione di beni intermedi è cresciuta dello 0,1 per cento e quella di energia dell'1,5 per cento. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, i maggiori cali mensili sono stati registrati in Danimarca (9,1 per cento), Irlanda (-6,6 per cento) e Lituania (-4,4 per cento). Calo dello 0,7 per cento su base mensile per l'Italia, dopo l'aumento dello 0,5 per cento del mese di giugno. (Beb)