Business news: TotalEnergies annuncia progetto petrolifero da 9 miliardi di dollari nel Suriname

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TotalEnergies ha annunciato un progetto petrolifero da 9 miliardi di dollari al largo del Suriname. Il presidente del gruppo Patrick Pouyanné durante una conferenza stampa tenuta a Paramaribo ha spiegato che l'obiettivo è quello di prendere una decisione finale di investimento per la fine del 2024. "Gli studi di sviluppo del Blocco 58 che lanciamo oggi costituiscono una tappa importante verso la messa in valore delle risorse petrolifere del Suriname", ha affermato Pouyanné. Il dirigente ha incontrato il presidente del Paese, Chan Santokji, e quello della compagnia petrolifera nazionale Staatsolie, Annand Jagesar. "La decisione finale di investimento" è "attesa per la fine del 2024 con un obiettivo di produzione nel 2028", ha affermato Pouyanné. (Frp)