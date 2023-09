© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto in Francia l'inflazione è aumentata al 4,9 per cento su base annua. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Il dato è stato trainato soprattutto dall'aumento dei prezzi energetici, che in un anno sono aumentati del 6,8 per cento. L'Insee ha rivisto così al rialzo la sua precedente stima del 4,8 per cento. (Frp)