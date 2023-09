Business news: Bosnia, grande interesse per acquisto di auto elettriche e ibride

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interesse dei cittadini della Bosnia Erzegovina per l'acquisto di auto elettriche e ibride non è mai stato così grande. Lo riportano i dati dell'Amministrazione fiscale indiretta del Paese, secondo cui nei primi otto mesi di quest'anno sono stati importati 161 veicoli elettrici e 787 ibridi, mentre durante l'intero anno scorso sono arrivati in Bosnia Erzegovina 69 elettrici e 610 ibridi. Le ragioni sono da ricercare nelle opportunità di acquistare queste auto grazie ai sussidi governativi e nell'aumento delle stazioni di ricarica nel Paese. "Attualmente, secondo i nostri dati, sul territorio della Bosnia Erzegovina ci sono circa 300 stazioni di rifornimento, la maggior parte delle quali sono state installate negli ultimi due anni", ha confermato Anela Karahasan, segretaria dell'Associazione per l'elettromobilità presso la Camera di commercio della Federazione (entità croata e musulmana del Paese), la quale ha sottolineato però il problema dell'ancora complessa procedura per il rilascio dei permessi di costruzione necessari per l'installazione delle stazioni di servizio. (Seb)