Sardegna: a Cagliari proseguono i lavori di riqualificazione nei pressi dell'Asse Mediano

- Gli interventi di riqualificazione di 27 aree verdi comunali, finanziato con fondi PON Metro React-EU ed eseguiti dall'Assessorato del Verde Pubblico del Comune di Cagliari, stanno interessando anche l'area dell'Asse Mediano in corrispondenza di via dei Conversi. I lavori in corso nella zona, dell'estensione di circa 6.000 metri quadrati, ricadono in zona sottoposta a vincolo del Promontorio Sant'Elia e a vincolo del Pianto Territoriale Paesaggistico Molentargius-Monte Urpinu. L'intervento, attualmente in corso previo parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari, prevede la riqualificazione della scarpata interclusa dai due assi viari e delle tre aiuole sotto-ponte, l'eliminazione delle piante infestanti (Ricinus communis, Acacia saligna e Myoporum insulare), il recupero di alcune palme; l'apporto di terra per coltura al fine di colmare gli avvallamenti, la piantumazione di arbusti mediterranei a basso fusto e la realizzazione di un impianto di irrigazione. (Rsc)